​​​​​​​التنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا تتحد على دعم انتفاضة روجهلات كردستان

تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية Jin, Jiyan, Azadî " نظمت منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، ملتقى خطابياً لدعم ومساندة ثورة الجدائل في شرق كردستان وإيران.

وشارك في الملتقى الذي نظم في صالة رشو في حي المشيرفة بمدينة الحسكة في شمال وشرق سوريا، ممثلات عن التنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، استذكرت الناطقة باسم وحدات حماية المرأة روكسان محمد جميع الشهيدات اللواتي استشهدن على درب الحرية، وقالت:" اليوم نقف هنا بفضل شهدائنا وشهيداتنا اللاتي ضحين بأغلى ما يملكن من أجل حريتنا".

روكسان محمد : تحت شعار المرأة، الحياة، الحرية تحارب المرأة جميع الأنظمة

مشيرة بالقول: "إن الانتفاضة التي تقودها النساء في إيران انتفاضة عظيمة وذاع صيتها في جميع أنحاء العالم".

مؤكدة أن النساء اليوم بشعار" المرأة، الحياة، الحرية" يحاربن جميع الأنظمة الرأسمالية والاستبدادية التي تحاول إبادتهن، وتسعى لمحو تاريخهن".

واختتمت حديثها بتجديد العهد بالقول: "نحن كقوات حماية المرأة في شمال وشرق سوريا نواظب على العهد الذي قطعناه لحماية حقوق كل امرأة ومكتسباتها وتراب أرضنا وشعبنا".

عدالت عبدالله: يجب الوصول لجميع النساء

من جهتها ألقت رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عدالت عمر كلمة أشارت من خلالها إلى أن النظام الرأسمالي يبني نفسه على كدح المرأة، وبقاؤه على السلطة يكمن في ضعف إرادة المرأة، لذلك نقول بأنه بتنظيم المرأة سيبنى المجتمع و يتحرر وسيكون للحياة معنى".

مؤكدة أن جميع العوائق التي تواجهها المرأة يمكن حلها عبر الوعي وتطور المرأة وتنظيمها في كافة مجالات الحياة.

مشددة بالقول: "يجب علينا الوصول إلى جميع النساء اللاتي يتعرضن للعنف تحت اسم العادات والتقاليد، لنتمكن من القضاء على الذهنية الذكورية السائدة في المجتمع".

ريحان لوقو: نحن مع ثورة المرأة قلباً وقالباً

الناطقة باسم مؤتمر ستار ريحان لوقو أشارت في حديثها إلى الانتفاضة التي تقودها المرأة في روجهلات وقالت: "سنكون بقلبنا وفكرنا وبكل قوانا مع هذه الثورة".

ونوهت إلى أن "ثورة روجهلات كردستان بمثابة نصر كبير وتاريخ جديد لجميع النساء اللواتي يسعين للحرية، ويحاربن الذهنية الذكورية"

ومن جهتها استنكرت الرئيسة المشتركة لحزب التغيير الديمقراطي الكردستاني، مزكين زيدان ممارسات النظام الإيراني وما يرتكبه بحق النساء من ظلم واضطهاد واصفة إياها "بالوحشية".

واختتمت حديثها بالقول: "سنزيد من وتيرة نضالنا ومقاومتنا ولن تضعف عزيمتنا في مواجهة الأنظمة اللاإنسانية حتى تحرير جميع النساء".

قضية المرأة من القضايا الأكثر أهمية التي يجب تسليط الضوء عليها

ومن جانبها أشارت الإدارية في مجلس المرأة في مؤتمر الإسلام الديمقراطي، خلود عبدو إلى أن قضية المرأة وما تتعرض له من ممارسات وحشية من القضايا الأكثر أهمية التي يجب تسليط الضوء عليها.

وأكدت في ختام كلمتها "إن النساء اليوم أثبتن أنفسهن في جميع مجالات الحياة، ولا أحد يستطيع أن يقف أمام إرادتهن".

وتطرقت العضوة في تجمّع نساء زنوبيا في الرقة وريفها، خلود العيسى إلى ممارسات الأنظمة القوموية والذكورية بحق المرأة وأشارت: "على الرغم من الممارسات التي تعرضت لها المرأة عبر التاريخ من قبل الأنظمة السلطوية، استطاعت المرأة في شرق الأوسط عامة وفي شمال وشرق سوريا خاصة فقد حاربت من أجل حريتها وقدمت الآلاف من الشهيدات في سبيل تحقيق المكتسبات على أرض الواقع، وأصبحت مكتسباتها ميراثاً لجميع نساء العالم".

مضيفة: "إن ثورة المرأة في روجهلات كردستان ليست أقل شأناً من ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا، فالانتفاضة التي قامت بها النساء في روجهلات بعد مقتل الشابة جينا أميني من قبل الأنظمة الذكورية التي أرادت قمع حرية المرأة إلا أن المرأة اتخذت من هذه الشرارة مبدأ لها ووسعت هذه الانتفاضة وخرجت إلى الساحات".

واختتم الملتقى بترديد النسوة الشعارات "المرأة، الحياة، الحرة Jin, Jiyan, Azadî"

(س س/ م ح)

ANHA