​​​​​​​التنظيمات النسائية في الحسكة تدين الجرائم التركية بحق الأطفال والنساء وتطالب بفتح تحقيق بشأنها

جاء ذلك، خلال بيان أدلت به منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة بالتنسيق مع مؤتمر ستار، اليوم الأربعاء، تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، واستهدافها للمركز التعليمي الخاص للبنات الواقع في قرية شموكة على طريق حسكة تل تمر، والذي لا يبعد سوى 2 كيلو متر عن مقر التحالف الدولي، وترعاه الأمم المتحدة.

وأدى الهجوم التركي على المركز إلى استشهاد 5 فتيات وإصابة 10 أخريات بجراح بليغة، منهن "سلافا رمضان" والتي استشهدت في الأول من أيلول الجاري، متأثرة بجراحها جراء الهجوم.

وقالت منظمة سارا في مستهل بيانها، "لا زالت تتعرض مناطق شمال وشرق سوريا لاعتداءات وهجمات من قبل دولة الاحتلال التركي، وازدادت حدة الهجمات الوحشية من خلال قتل الأطفال والنساء عبر الطائرات المسيّرة، وتكثيف القصف العشوائي واستخدام جميع أنواع الأسلحة المحرمة دولياً"، مؤكدة "تجاوز ذلك جميع الاتفاقيات الدولية للحرب".

وأضاف البيان، الذي قرئ من قبل الإدارية فرح محمد، بحضور العشرات من عضوات مؤتمر ستار، والأحزاب السياسية، وسط حملهن صور الشهيدة سلافا والأطفال الذين استشهدوا إثر الهجمات التركية، "إن هذه الاستهدافات أدت إلى استشهاد سلافا رمضان في الأول من شهر أيلول الجاري، متأثرة بجراحها جراء قصف مسيّرات الاحتلال التركي على مركز شموكة التعليمي في الثامن عشر من آب المنصرم". مؤكداً "تجاوز هذا العدوان الغاشم كل القيم والمعايير الأخلاقية والقانونية، وهي جرائم حرب، وإبادة بحق شعبنا".

طالبت منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة في ختام بيانها، "المجتمع الدولي والجهات المعنية والتحالف الدولي بكف الهجمات الإجرامية على المنطقة والتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل تركيا".

(كروب/ي م)

ANHA