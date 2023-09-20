​​​​​​​الطموح المناخي قمة أممية حاسمة في ظل تفاقم التغيّرات المناخية

شهدت عدة مناطق من العالم هذا الصيف، ظواهر مناخية عدّة، إذ يزيد تغيّر المناخ من شدة موجات الحر، ويتسبّب في حرائق وفيضانات وعواصف شديدة، وقد أتت حرائق الغابات في كندا على مساحة تعادل مساحة أيسلندا تقريباً، فيما أجبرت حرائق اليونان آلاف السياح على الفرار من جزيرة رودس.

وفي هذا السياق، يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمر قمة الطموح المناخي في المقر الدائم للمنظمة الأممية اليوم الأربعاء؛ للدعوة إلى إسراع وتيرة العمل من جميع الأطراف بما فيها الحكومات والمؤسسات التجارية والمجتمع المدني، وللاستماع إلى صانعي التغيير في هذا المجال.

ووفق الصفحة الرسمية للمؤتمر، فإن القمة - المنعقدة أثناء الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة - تمثّل معْلماً سياسياً مهما لإثبات وجود إرادة عالمية جماعية لتسريع وتيرة وحجم الانتقال العادل إلى اقتصاد عالمي أكثر إنصافاً قائم على الطاقة المتجددة وقادر على التكيف مع تغيّر المناخ.

يقوم تصميم القمة ونتائجها على ثلاثة مسارات هي: الطموح والمصداقية والتنفيذ، إذ تُفتتح قمة الطموح المناخي في الثامنة صباحاً بتوقيت نيويورك.

وتحذر الأمم المتحدة من أن الضرر الناجم عن أزمة المناخ واسع النطاق بالفعل، وأن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية ما تزال عند مستويات قياسية.

(س ع)