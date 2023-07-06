​​​​​​​التمهيد لإعداد مسرحيين أطفال وفرق مسرحية

بدأت حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي، وحركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة، ولجنة شلير لمتابعة حقوق الطفل بالتعاون مع 12 فرقة مسرحية للطفل، العمل على مشروع "مسرح الطفل في شمال وشرق سوريا"، عبر افتتاح دورات تدريبية.

وانطلقت أولى هذه الدورات التدريبية التي يشارك فيها 200 طفلاً وطفلة من أبناء وبنات الشهداء، في شهر أيار المنصرم.

وتتعلق دروس الدورة بكيفية "استخدام الصوت، والتنفس، والتمثيل"، إذ سيؤدي الأطفال عروضاً مسرحية عن قصص لأطفال على المسرح.

ويستمر التدريب لكل دفعة ثلاثة أشهر، تتخللها اختبارات نظرية وعملية، على أن تنتهي بتقديم المتدربين عروض مسرحية في كل من "كوباني، والشهباء، وقامشلو".

ويتم تدريب الأطفال عبر الفرق المسرحية المتعاونة في المشروع، ضمن مراكز الثقافة والفن في كل من "قامشلو، وكوباني، وحلب، وناحية ديرك، وبلدة رميلان، ومخيم واشوكاني، ومنطقة الشهباء"، وفقاً للإدارية في لجنة شلير، جوليا خلو.

وعن هدف المشروع، كشفت جوليا خلو أن الهدف هو إثراء أفكار الأطفال أكثر، وتطوير وصقل مهاراتهم، وإعداد ممثلين مسرحيين، وفرق مسرحية قوامها الأطفال.

(ر)

ANHA