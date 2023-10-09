​​​​​​​الطلبة في هولير يحتجون ضد سياسات PDK أمام وزارة التعليم العالي

تجمّع اليوم، عشرات الطلبة من معظم مدن ومناطق جنوب كردستان الراغبين في دراسة الماجستير والدكتوراه أمام وزارة التعليم العالي، وطالبوا وزارة التربية بزيادة المقاعد الدراسية، وتوفير فرص لإكمال تعليمهم، بحسب ما نقله روج نيوز

وأدلى المحتجون ببيان، جاء في مستهله "إن معدلاتنا جيدة ومناسبة للتعليم العالي، لكن الوزارة لا تمنحنا مقاعد، بعض الأشخاص ذوي المؤهلات المنخفضة تم منحهم مقاعد لدراسة الماجستير والدكتوراه من قبل وزارة التعليم العالي".

وأوضح أن: "هناك تمييز كبير بين الطلبة وتقرر تخفيض عدد الطلاب الراغبين بدراسة الماجستير والدكتوراه في إقليم كردستان إلى 500 طالب".

وذكر المحتجون في البيان بأنهم تقدّموا بطلباتهم للجهات المعنية عدة مرات من قبل، إلا أنها لم تستجب للطلبات حتى الآن.

(س ع)