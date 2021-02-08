​​​​​​​الطلبة المُهجّرون سيكملون دراستهم... إدارة المدارس تفتتح مدرسة في مخيم سري كانيه

تسبّب الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" بعد عدوانهم على مناطق شمال وشرق سوريا واحتلال منطقتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض، بحالة نزوح كبيرة للأهالي.

ولإيواء هذا العدد الهائل من المُهجّرين، افتتحت الإدارة الذاتية أبواب المدارس لتأمينهم، رغم ظروفها الصعبة والحصار الاقتصادي على المنطقة.

وأنشأت الإدارة الذاتية مخيم واشوكاني في الأول من تشرين الثاني 2019، بعد تخصيصها أرضًا زراعية بمساحة 600 دونم، 12 كم غرب مركز مدينة الحسكة في بلدة توينة، نتيجة عدم استيعاب المدارس لهذا الكم الهائل من المُهجّرين، والذي أثر سلبًا على المستوى التعليمي على وجه الخصوص.

إدارة المدارس العامة في الحسكة شكّلت لجنة خاصة لإفراغ المدارس من المُهجّرين، ونقلهم إلى مخيم سري كانيه الجديد، بعد التنسيق مع مجلس المقاطعة ومجلس شؤون المنظمات ومجلس مدينة سري كانيه.

إدارة المدراس العامة في الحسكة، ومنذ ثلاثة أشهر تعمل على تجهيز مدرسة في مخيم سري كانيه الواقع في حي الطلائع، نتيجة عدم وجود مدرسة لتعليم الطلبة المُهجّرين قسرًا.

نورا أوسو، المسؤولة عن إدارة مدرسة مخيم سري كانيه، قالت لوكالتنا "مع الانتهاء من تجهيز المدرسة وافتتاحها يوم أمس، استقبلنا أكثر من 1000 طالبـ/ ـة من المرحلة الابتدائية".

وتشير نورا أوسو إلى أن الهدف من إنشاء المدرسة في المخيم، هو استكمال العملية التعليمية للطلبة، وضمان عدم بقاء أي من الطلبة المُهجّرين دون تعليم.

ويبلغ عدد المدارس المفعلة في مقاطعة الحسكة 1025 مدرسة، و8646 معلم/ـة، وقرابة 76,906 طالبـ/ـة، من كافة المراحل الدراسية (الابتدائية، الإعدادية والثانوية)، وذلك بحسب الرئيسة المشتركة للإدارة المدارس العامة في مقاطعة الحسكة، آزاد محمود.

وتتضمن المدرسة التي افتتحت في مخيم سري كانيه 13 شعبة، ويدرّس فيها أكثر 45 معلم/ـة.

نورا أوسو دعت في نهاية حديثها، الإدارة الذاتية إلى افتتاح مدرسة أخرى، وقالت "المخيم بحاجة إلى مدرسة أخرى، كون المدرسة التي افتتحت صغيرة للغاية، ولا تستطيع استيعاب كافة الطلبة، ولضمان تدريس طلبة المرحلة الإعدادية".

والجدير ذكره أن الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" أثناء عدوانهم على شمال وشرق سوريا في الـ 9 من شهر تشرين الأول 2019، حرم أكثر من 68 ألف طالب/ ـة من التعليم.

(هـ ن)

ANHA