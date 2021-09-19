​​​​​​​التجمّع العربي لنصرة القضية الكردية يدين جريمة اغتيال بولوت

وقال التجمّع العربي لنصرة القضية الكردية، في بيان نشرته وكالة فرات للأنباء: "إننا في التجمّع العربي لنصرة القضية الكردية، ندين تكرار الخروقات التي تنتهك السيادة العراقية، واستهتارها بحياة السكان المدنيين وتعريضهم لمخاطر جرائم العدوان العسكرية المسلحة. ومواصلة ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، وندين الجريمة الجديدة التي لا يمكن أن يسندها قانون..".

وأضاف: "إننا نُعِدُّ تلك الجرائم أساس ما يجري من زعزعة للأمن والاستقرار وطعن للسلم الأهلي. ناهيكم عن انتهاك السيادة، وما يشكّله من تهديدات خطيرة لمستقبل الإقليم الفيديرالي، في ضوء التمادي بالكشف عن المطامع في ولاية الموصل التاريخية. مشيرين إلى بياناتنا السابقة بشأن عشرات القواعد العسكرية لقوات احتلال إرهابية. وإلى الموقف القمعي تجاه شعب من عشرات ملايين السكان، لا يحظون بحقوقهم الثقافية، وتُمنع عنهم كل الحريات ومنظومة قيمها المدنية المكفولة في القانون الدولي".

ودعا البيان "المؤسسات الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين، للتدخل في ظروف العراق الهشة، كي تدعم حقه في الدفاع عن سيادته وفي ردع المجرم عن خرق السلم الأهلي في منطقة كردستان بأية ذريعة تذرّع بها".

وختم البيان "النصر للأمة الكردية وشعوبها في كردستان حرة آمنة مستقرة.. النصر لكردستان في حقها بتقرير المصير وفي تمثيلها بالمنظمة الدولية، وفرض إرادتها بحقوقها وحرياتها على أساس ولادة كونفدرالية متينة الأسس، ومنظومة قيم التمدن والعلمنة والديموقراطية".

هذا، وكان قد اغتيل عضو مجلس عوائل شهداء حزب العمال الكردستاني، ياسين بولوت (شكري سرحد)، الجمعة الماضي، في حي "جارجيرا" وسط مدينة السليمانية، حيث كان يتلقّى العلاج، وذلك بهجوم مسلح من قبل الاستخبارات التركية (الميت)، ما أدى إلى استشهاده.

ويُشار إلى أن التجمّع العربي لنصرة القضية الكردية، هو منظمة مجتمع مدني غير حكومية، تأسس عام 2004 من قبل جمهرة من المثقفات والمثقفين العرب، ويأخذ التجمّع على عاتقه مهمة التضامن الأخوي مع الشعب الكردي.

(س ر)