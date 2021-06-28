​​​​​​​التجمع النسائي في HDP: نُعاهد دنيز بتكثيف النضال

أدلى التجمع النسائي لحزب الشعوب الديمقراطي ببيان أمام بوابة جانكايا للتجمع في باكور كردستان، حملت فيه النساء صور الشهيدة دنيز بويراز ولافتات كتب عليها "عاقبوا القتلة، لن نتخلى عن اتفاقية اسطنبول".

وتحدثت في البيان، عائشة آجار باشاران، باسم التجمع النسائي لحزب الشعوب الديمقراطي، وقالت: "إن حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية يمارسان سياسات القمع والاعتقال في محاولة إسكات وترهيب كافة قوى المعارضة خاصة النساء".

وأوضحت عائشة إن هذه القوى المعادية للمجتمع والطبيعة والنساء والأطفال وصلت إلى مستوى لم يعد بإمكانها إخفاء وجهها الحقيقي.

عائشة باشاران أشارت في حديثها إلى أن الكتلة الحاكمة تحولت إلى آلية إجرامية، مُضيفة "تشن السلطات التركية هجماتها ضد جميع فئات المجتمع، وتهاجم النساء بالدرجة الأولى لأنهن لا يصمتن أمام العبودية. وتريد أن تفرض الذل والصمت عليهن".

وأضافت: هذه القوة التي تريد سجننا في منازلنا يجب أن تعلم جيدًا أننا لن نسمح أبدًا بانتهاك عملنا وكفاحنا، وأنهم مسؤولون عن اغتيال دنيز بويراز".

وقالت في ختامه "إن السلسلة الأخيرة من الهجمات على حقوقنا وإنجازاتنا هي قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول التي هي ضماننا للحياة، هذا القرار قُبل بتوقيع رجل واحد، لن يتمكن النظام التركي من انتهاك حقوقنا وإنجازاتنا، وثقتنا وآمالنا كبيرة".

هذا وتم التصديق على اتفاقية اسطنبول لمناهضة العنف ضد المرأة، بمرسوم رئاسي وستنتهي إجراءاتها القانونية في 1 تموز/ يوليو بعد قرار حكومة أردوغان الانسحاب منها.

(س و)