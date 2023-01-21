​​​​​​​التحضير لانطلاق فعاليات معرض التكنولوجيا الأول في شمال وشرق سوريا

وحسب إعلان الشركة المنظمة للفعالية، سيعقد المعرض على مدار يومي 27- 28 كانون الثاني الجاري، بقاعة زانا في مدينة قامشلو في إقليم الجزيرة.

سيشارك في المعرض الذي يعد ملتقى للعديد من الشركات المتخصصة بالتكنولوجيا والابتكارات الشخصية، العشرات من المختصين في المجال التكنولوجي إلى جانب مشاركة طلاب وطالبات جامعة روج آفا، وسيتم طرح العديد من المواضيع التي تواكب العصر إلى جانب تنظيم جلسات حوارية حول التكنولوجيا المستقبلية.

وللحديث أكثر عن المعرض وأهدافه، قال مدير قسم المبيعات في شركة RCELL حسين بادلي، لوكالتنا: "الهدف من هذا المعرض؛ هو تطوير وتعزيز الفكر التكنولوجي في شمال وشرق سوريا، لمواكبة التطورات في العالم"، معتبراً أنه فرصة أمام المخترعين؛ لعرض اختراعاتهم، بالإضافة إلى عرض ما تقدمه الشركات من أدوات تكنولوجية وبرمجية كـ (حواسيب وطابعات وروبوتات صغيرة وأقفال إلكترونية).

وأضاف في هذا المعرض سيخصص قسم لعرض اختراعات وإبداعات طلاب قسم الميكاترونيك في جامعة روج آفا.

(آ)

ANHA