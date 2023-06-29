​​​​​​​الثانية خلال أسبوع.. إصابة مرتزقَين باشتباكات في كري سبي المحتلة

أفاد مصدر محلي من ريف مقاطعة كري سبي، باندلاع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة في قرية أبو حمام، بين أفراد عائلة ينتمي أفرادها لفصائل مختلفة من فصائل مرتزقة تركيا من جهة، ومسلحين من فصيل مرتزقة أحرار الشرقية من جهة أخرى، ما أدى لإصابة مرتزقين من الأولى، نُقلا على إثرها إلى مشفى المقاطعة المحتلة.

فيما لم يتسنَّ للمصدر معرفة أسباب الاشتباك.

هذا ووثقت وكالتنا في الـ ٢٦ من الشهر الجاري إصابة مواطنين اثنين بينهم امرأة، بالإضافة لمرتزقين اثنين من مرتزقة كتائب الخطاب في بلدة سلوك التابعة للمقاطعة المحتلة، على إثر اندلاع اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والآ ربي جي، بين مرتزقة كتائب الخطاب وصقور الشمال، على خلفية خلاف على صهريج محروقات استولى عليه أحد متزعمي مرتزقة صقور الشمال.

وتأتي هذا الاشتباكات في ظل الفلتان الأمني وفوضى انتشار السلاح في مقاطعة كري سبي المحتلة من قبل تركيا عقب عدوان غاشم شنته على مناطق شمال وشرق سوريا في الـ ٩ من تشرين الأول عام ٢٠١٩.

(د)

ANHA