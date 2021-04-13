​​​​​​​الثاني من نوعه.. اجتماع أميركي إسرائيلي لقادة الأمن القومي حول إيران

وتأتي هذه المحادثات في ظل الهجوم الذي استهدف منشأة نطنز النووية الإيرانية، الأحد الفائت، المتّهمة إسرائيل بتنفيذه، وقبل يوم واحد من استئناف الولايات المتحدة المحادثات النووية غير المباشرة في فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، وهو احتمال رفع مستوى القلق في إسرائيل.

ويقود الحوار الاستراتيجي مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، ونظيره الإسرائيلي، مائير بن شبات، بمشاركة مسؤولين من مختلف وكالات الأمن القومي والاستخبارات وسيتم عقده عبر الفيديو.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون إنّه من المتوقع أن تركّز هذه الجولة على أنشطة إيران الإقليمية في سوريا ولبنان والعراق واليمن، ومن المتوقع أيضًا مناقشة محادثات فيينا، فضلًا عن الهجمات الأخيرة على السفن الإيرانية والإسرائيلية في البحر الأحمر والخليج العربي.

على الجانب الآخر، كان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي استقبل وزير الدفاع الأميركي يتحدث بشكلٍ متزايد عن مخاوفه بشأن المحادثات النووية، متعهّدًا بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وقال مؤخرًا إنّ إسرائيل لن تكون ملزمةً بأي اتفاق أميركي إيراني، ملمحًا إلى أن محادثات فيينا لن تمنع إسرائيل من مواصلة عملياتها ضد إيران.

(د ع)