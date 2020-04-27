​​​​​​​التحالف يرفض الإدارة الذاتية وغريفثس يناشد للإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض

أوضح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس في بيان صادر عن مكتبه اليوم، إنه قلق بسبب الإعلان الذي صدر في 25 أبريل/نيسان عن المجلس الانتقالي الجنوبي.

كما أكد على أن "تحوّل الأحداث الأخيرة مخيّب للآمال خاصة أن مدينة عدن ومناطق أخرى في الجنوب لم تتعافَ بعد من السيول الأخيرة، وتواجه خطر جائحة كوفيد-19".

وفي هذا السياق، طالب جميع الأطراف بالتعاون، قائلاً: "يجب على جميع الفاعلين السياسيين التعاون بحسن نية والامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية ووضع مصالح اليمنيين في المقام الأول".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن أمس الأحد عن الإدارة الذاتيّة للجنوب اعتبارا من منتصف ليل السبت الأحد، متّهما الحكومة اليمنية بالفشل في تأدية واجباتها.

وعلى هذا، جدد التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح اليوم، استمرار دعمه "للشرعية اليمنية"، وتنفيذ اتفاق الرياض مؤكداً ممارسة عمله من العاصمة المؤقتة عدن لمواجهة التحديات والإشكالات الاقتصادية والتنموية ومواجهة التنظيمات الإرهابية.

ورفض التحالف إعلان المجلس الانتقالي "الإدارة الذاتية" في جنوب اليمن، مطالبا التحالف العسكري بضرورة "وقف أية نشاطات أو تحركات تصعيدية" في اليمن.

(ش ع)