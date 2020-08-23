​​​​​​​التحالف يغادر قاعدة التاجي ويسلم مواقع تدريبية إلى الجيش العراقي

وقال بيان للتحالف الدولي، "قامت قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب بتسليم الموقع الذي تشغله قوات التحالف في معسكر التاجي في العراق إلى قوات الأمن العراقیة في مراسم أُقیمت في 23 آب/ أغسطس 2020".

وأضاف البيان "لقد تم تسلیم الموقع المخصص إلى قوات التحالف إلى الجانب العراقي بفضل النجاحات التي حققتھا قوات الأمن العراقیة في الحملة المستمرة لھزیمة داعش".

وتابع: "قام التحالف بتسلیم ما یعادل مبلغ 347 ملیون دولار من معدات وأصول ومرافق في معسكر التاجي إلى حكومة العراق، وكانت ھذه أعلى قیمة مادیة بالدولار لأي من القواعد التي تم تسلیمھا".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أكد يوم الجمعة الماضي، أن لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان مهمًّا وناجحًا.

ولفت الكاظمي إلى أنه "لأول مرة يرى مواقف أمريكية واضحة ومتفهمة لمطالب الحكومة العراقية"، مشيرًا إلى أن "الرئيس ترامب أكد أن القوات الأمريكية ستنسحب من العراق خلال الثلاث سنوات المقبلة، وهم يبحثون انتشارها خارج العراق".

(ش ع)