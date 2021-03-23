​​​​​​​التحالف الدولي: ما تحقق هو بفضل تكاتف الكرد والعرب ولن نهدأ حتى نقضي على داعش نهائيًّا

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها قائد القوات الخاصة للتحالف في دير الزور، أحمد ناصر، خلال مراسم الذكرى السنوية الثانية لتحرير الباغوز، آخر معاقل مرتزقة داعش.

وقال ناصر "شراكتنا تعمقت بالدماء المشتركة التي بذلت في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار، وما وصلنا إليه الآن هو بفضل تلك التضحيات".

ونوّه قائد القوات الخاصة للتحالف في دير الزور، أحمد ناصر، إلى أنهم يحتفلون اليوم بتضافر جهودنا التي حررت المنطقة وهزمت داعش، وأضاف "ما تحقق هو بفضل تكاتف الكرد والعرب وغيرهم، وهذا يوضح أنه عندما نعمل معًا فسنكون قادرين على صنع العجائب، ويجب أن نبقى كذلك".

وتابع بالقول "العمل ضد داعش لم ينته، ومستمر على إنهائه، ولن نهدأ حتى القضاء عليه، كما نؤكد أننا سنمضي قدمًا لدحر داعش، كي لا نخسر ما كسبناه في حربنا".

وقال قائد القوات الخاصة للتحالف في دير الزور، أحمد ناصر، في نهاية حديثه "مع قوات سوريا الديمقراطية والمجلس المدني والمجالس المحلية ومع العشائر سنصنع مستقبلًا مشرقًا لأهالي المنطقة".