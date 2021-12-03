وقال بيان التحالف الدولي الذي نُشر على موقع التحالف الرسمي" اجتمع كبار الممثلين من جميع أنحاء العالم اليوم لتحديد كيفية تعزيز التحالف الدولي ضد داعش لمكاسبه التي تحققت بشق الأنفس في العراق وسوريا، مع البقاء في حالة تأهب حيال التهديدات الجديدة".

وأكد البيان "في اجتماع بروكسل، اجتمع المديرون السياسيون معًا لإعادة تأكيد التزامهم بضمان الهزيمة الدائمة لداعش".

وجاء في البيان "مع تطور التهديد الذي يشكله داعش، تتطور استراتيجية التحالف الدولي كذلك، حيث شهد اجتماع المديرين السياسيين افتتاح مجموعة التركيز الأفريقية، بحضور ممثلين من جميع أنحاء القارة، حيث يُعد نشاط داعش في أفريقيا مصدرًا مهمًّا للدعاية والزخم للتنظيم، وخاصة بعد هزيمته الإقليمية في العراق وسوريا".

وأضاف البيان "ينخرط شركاء التحالف العالمي اليوم في مجموعة واسعة من الأنشطة لمواجهة التهديد الذي تشكله أفرع داعش، من التعاون لمواجهة وصول داعش إلى التمويل، إلى المبادرات التي تمنع داعش من استغلال المساحات على الإنترنت لنشر دعايته".

وأوضح البيان "في غضون ذلك، ينتقل دور المهمة العسكرية للتحالف في العراق، مع سحب جميع القوات القتالية بحلول 31 كانون الأول 2021. وفي هذا التغيير، أوضح المديرون السياسيون كيف سيتم تعزيز التحالف وإنجازاته غير العادية في العراق وسوريا، حيث ستتطور المهمة إلى دور تقديم المشورة والمساعدة والتمكين".

وختم البيان "بعد اجتماع اليوم، سيواصل التحالف تعميق تعاونه حتى يحقق هدفه الوحيد - تحقيق الهزيمة الدائمة لداعش".

(م ش)