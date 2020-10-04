​​​​​​​التحالف الدولي: عملنا المشترك مع قسد يمنع هجمات داعش في سوريا وخارجها

وقال المتحدث باسم التحالف واين ماروتو على حسابه في موقع "تويتر" إن "قوات المهام المشتركة الجوية ضمن عملية "العزم الصلب" ضربت قلب داعش صباح اليوم ودمّرت معسكرات تدريب الإرهابيين في صحراء البادية النائية في سوريا".

واعتبر ماروتو أن العمل المشترك ما بين التحالف و"قوات سوريا الديمقراطية" يشكّل قوة أكبر لمنع "داعش" من شن هجمات في سوريا وخارجها.

وفي سياق متصل قال الكولونيل، واين ماروتو في حديث لشبكة العربية: "سنواصل تقديم الدعم الضروري لشركائنا المحليين".

وأضاف أن "التحالف سيواصل تقديم كل الدعم لشركائه لضمان نجاح هزيمة تنظيم داعش بالكامل"، في كلٍّ من سوريا والعراق المجاورين، موضّحاً أن "مدّة بقاء التحالف في البلدين تتوقف على الظروف المحيطة".

كما أشار إلى أن "دعم التحالف ومساعدته لشركائه سيتواصل وفقاً للظروف المتغيّرة في الميدان على الأرض حتى تحقيق القضاء الكلي على التنظيم المتطرّف وإنهائه".

(ي ح)