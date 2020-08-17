​​​​​​​التحالف الدولي يكشف تفاصيل ما حدث جنوب قامشلو: قمنا بالرد ولم ننفذ أي غارة

وقال التحالف الدولي في بيان له: "واجهت قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، أثناء قيامهما بدورية أمنية روتينية تتعلق بالعمليات المناهضة لداعش بالقرب من قرية تل ذهب في سوريا، نقطة تفتيش تابعة إلى القوات الموالية للنظام السوري، وبعد حصول الدورية على ممر أمن من القوات الموالية للنظام، تعرضت لنيران أسلحة خفيفة من أفراد متواجدين بالقرب من نقطة التفتيش".

وأضاف التحالف: "قامت دورية التحالف بالرد على النيران دفاعًا عن النفس، ولم يشن التحالف أي غارة جوية، لم تقع أية خسائر في صفوف قوات التحالف، وقد عادت دورية التحالف إلى القاعدة ولا يزال الحادث قيد التحقيق".

وكانت وكالة سانا التابعة للحكومة السورية قد اتهمت التحالف بقصف الحاجز بالطيران وأعلنت مقتل أحد الجنود وإصابة اثنين آخرين، حيث قالت :"أقدمت طائرات لقوات الاحتلال الأمريكي بالاعتداء على حاجز للجيش السوري جنوب شرق القامشلي ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح".

(ي ح)