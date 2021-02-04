​​​​​​​التحالف الدولي والعراق يكثفان الضغط على داعش

وأكد التحالف الدولي لمناهضة داعش، مقتل أبو حسن الغريباوي وثلاثة آخرين فيما وصفه بـ "الضربة الجوية الديناميكية" غرب بغداد، يوم الثلاثاء، وذلك بحسب تقرير لوكالة صوت أميركا.

وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إنه "تم القضاء على الإرهابي أبو حسن الغريباوي، ما يسمى قائد جنوب العراق في التنظيم، والإرهابي غانم صباح، المسؤول عن نقل الانتحاريين وآخرين من عناصر الإرهاب".

ويأتي الإعلان عن مقتل الغريباوي وصباح بعد أيام قليلة من الإعلان عن مقتل "والي العراق" في داعش المعروف باسم أبو ياسر العيساوي وقياديين آخرين في داعش.

وتأتي هذه العمليات مع تصاعد الضغط على الحكومة العراقية للرد على التفجير الانتحاري المزدوج الشهر الماضي في السوق الشعبي ببغداد، والذي أسفر عن مقتل 32 شخصًا، وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وفي هذا السياق، قال مسؤولو التحالف لوكالة "صوت أميركا" إن مقتل زعيم داعش العراقي العيساوي كان بمثابة "ضربة كبيرة أخرى" لداعش، لكنهم حذروا من أن التهديد لم يذهب بعد، حيث يبدو أن داعش عازم على إحياء "الخلافة" التي أعلنها.

وقال الكولونيل واين ماروتو، المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "داعش مهزوم من الناحية الإقليمية لكنه لا يزال يمثل تحديًا"، مشيرًا إلى الحاجة إلى "مواصلة الضغط المستمر" على الجماعة الإرهابية.

كما أعرب مسؤولون أميركيون عن قلقهم بشأن صمود داعش، قائلين إن عملية سوق بغداد الشهر الماضي - الأولى من نوعه منذ 2018 - يؤكد قوة داعش.

وقال مسؤول أميركي للوكالة: "إن بنية تنظيم داعش وتماسكه سمحت له بالحفاظ على نفوذه، وتوسع في بعض المناطق على الرغم من استمرار ضغوط مكافحة الإرهاب".

وحذر المسؤول أيضًا من أنه في بعض أجزاء العراق وسوريا، نجح داعش في "تشكيل بيئته حتى تصبح الظروف مواتية لبدء العمل بشكل أكثر انفتاحًا".

وكانت المخاوف أكثر حدة في شمال ووسط العراق، حيث يقول المسؤولون إن داعش ينفذ مجموعة من الاغتيالات والهجمات باستخدام العبوات الناسفة.

وبحسب تقديرات مسؤولي مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، يبلغ عدد مرتزقة داعش نحو 10 آلاف إرهابي، بينما يقدر المسؤولون الأميركيون عددهم بين 14 - 16 ألف في سوريا والعراق.

(م ش)