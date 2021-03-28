​​​​​​​التحالف العربي يُدمّر طائرة مُسيّرة أطلقها الحوثيّون تجاه السعودية

وقال التحالف العربي بقيادة السعودية في بيان "استمرار المجموعات الحوثيّة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنيّة".

وأضاف: "نتّخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنيّة من الاعتداءات الإرهابية"

وفي هذا السّياق كان التحالف العربي قد أعلن فجر اليوم، عن تدمير زورقين مفخّخين يتّبعان إلى قوات جماعة "أنصار الله" (الحوثيّون).

وقال التحالف إنّ ذلك جاء "قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من الحديدة"، متّهمًا الحوثيين أنّهم "يتّخذون اتفاق ستوكهولم مظّلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة"، ويستمرون في "تهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية"

هذا وتوّعد الحوثيّون، أمس السبت، السعودية بـ"ضربات قوية وموجعة لم تعهدها من قبل".

(ش ع)