​​​​​​​التحالف العربي يسيطر على مناطق جديدة في محافظة مأرب اليمنية

وسيطرت قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية والقوات اليمنية وألوية العمالقة، اليوم الأحد، على مناطق جديدة في مديرية حريب بمحافظة مأرب شمال شرق اليمن، وسط تنفيذ طيران التحالف العربي غارات مكثفة على قوات جماعة أنصار الله "الحوثي".

وبحسب ما نقلته قناة العربية، فإن القوات سيطرت على مناطق جديدة في مديرية حريب؛ منها بني قيس وجرادة وأبو موسى وعكرمة وغيرها بعد معارك عنيفة ضد جماعة أنصار الله الحوثي. وأشارت إلى أن الجيش اليمني وألوية العمالقة سيطرت على مناطق واسعة باتجاه عقبة ملعا تزامناً مع تقدم في مديرية الجوبة.

وخلال الأيام الأخيرة سيطرت القوات اليمنية وألوية العمالقة على عموم محافظة شبوة، وأجزاء من محافظة مأرب التي تشهد اشتباكات عنيفة بين التحالف العربي وجماعة أنصار الله.

ويعيش في مأرب الغنية بالنفط والغاز حالياً ما يقارب الـ 3 ملايين شخص، بينهم نحو مليون شخص نزحوا إليها من المناطق المجاورة.

(ش ع)