​​​​​​​التحالف العربي يستهدف مواقع الحوثيين في صنعاء

وأفاد سكان محليون أن غارات التحالف استهدفت منصة لإطلاق الصواريخ في ضاحية همدان شمال العاصمة، بالإضافة إلى معسكرات سلاح الصيانة والنهدين والحفا وجربان جنوبها، بحسب ما أفادت شبكة العربية.

ومن جهته، أفشل الجيش اليمني محاولة تسلل نفذتها جماعة أنصار الله على مواقع عسكرية في وادي فضحة بمديرية الملاجم في محافظة البيضاء.

وقال قائد اللواء 19 مشاة، العميد علي الكليبي، إن وحدات الجيش المرابطة في جبهة فضحة بمديرية الملاجم أفشلت محاولة تسلل للحوثيين وكبدتهم خسائر بشرية كبيرة.

وأشار أيضًا إلى أن جماعة أنصار الله تتلقى الضربات الموجعة في جبهات نعمان والملاجم بمحافظة البيضاء وفي مختلف جبهات القتال.

وتشهد اليمن تصعيدًا عسكريًّا بين الجيش اليمني الذي يدعمه التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وبين جماعة أنصار الله "الحوثي" من جهةٍ أخرى.

(ش ع)