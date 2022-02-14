ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية عن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، قوله: "دمرنا منظومة اتصالات تستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمسيرات".

وأضاف التحالف: "الحوثيون يستخدمون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية".

وهذه أول مرة يستهدف التحالف المناهض للحوثيين وزارة مدنية بعد أن كان هاجم حتى الآن وزارة الدفاع فقط.

وذكر التحالف أن الضربات الاثنين جاءت "رداً" على هجوم الخميس الماضي على مطار أبها الواقع في جنوب غرب السعودية قرب الحدود مع اليمن، مضيفاً: "طلبنا إخلاء المدنيين لموقع بصنعاء"، وفق ما نقلته شبكة الحرة.

وسبق للتحالف أن أكد أنه سيتخذ "إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين".

وقال التحالف: "الحوثيون يستخدمون مقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكرياً لإطلاق عمليات عدائية".

وكان 12 شخصاً أصيبوا بجروح في جنوب السعودية إثر اعتراض الدفاعات الجوية طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها الخميس، في هجوم يندرج في إطار التصعيد المستمر في حرب اليمن وتداعياتها في المنطقة منذ أسابيع.

(د ع)