​​​​​​​التحالف العربي يعلن اعتراض صاروخ أطلق باتجاه السعودية

وقال التحالف العربي إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صاروخًا أطلقته جماعة أنصار الله الحوثية تجاه الرياض.

وأعلن التحالف، الجمعة، إنه اعترض ودمر زورقًا مفخخًا جنوب البحر الأحمر.

وفي السياق، وقبل أسبوع، أعلن التحالف اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقت باتجاه السعودية من قبل الحوثيين. ونبه في حينه إلى أن الحديدة باتت مركز انطلاق الطائرات بدون طيار المفخخة والهجمات العدائية.

وكانت مجلة نيوزويك الأميركية أفادت في تقرير لها أن إيران قبل عدة أيام نشرت درون من طراز "شهيد-136" التي يطلق عليها أيضًا "الطائرات الانتحارية" في محافظة الجوف شمال اليمن.

(ي م)