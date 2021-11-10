​​​​​​​التحالف العربي يعلن اعتراض 3 صواريخ بالستية أطلقت باتجاه السعودية

وقال التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت 3 صواريخ بالستية أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثية باتجاه جنوب المملكة.

وأكد التحالف "إحباط محاولات ميليشيا الحوثي العشوائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وكان التحالف العربي قد استهدف مساء الثلاثاء منظومة دفاع جوي لجماعة أنصار الله جنوب مأرب.

كما أعلن التحالف، يوم الإثنين، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت مسيّرة مفخخة، أطلقتها جماعة أنصار الله باتجاه خميس مشيط.

وتستهدف جماعة أنصار الله الحوثية بين الحين والآخر، مناطق سعودية عبر الطائرات المسيّرة المفخخة والصواريخ البالستية.

ويدعم التحالف العربي بقيادة السعودية، الحكومة المعترفة بها، في حين تدعم إيران جماعة أنصار الله التي تسيطر على مساحات واسعة من اليمن.

(ح)