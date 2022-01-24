​​​​​​​التحالف العربي والإمارات يعلنان اعتراض صواريخ بالستية حوثية

وقال التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، إن الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً باليستياً أطلقته جماعة أنصار الله "الحوثي" باتجاه ظهران الجنوب.

وأشار التحالف إلى سقوط شظايا الاعتراض على المنطقة الصناعية بظهران الجنوب، وأفاد في تقرير أولي بوقوع خسائر مادية في بعض الورش والمركبات المدنية.

كما أكد التحالف تدميره لمنصة إطلاق للصواريخ الباليستية بمحافظة الجوف اليمنية، قال إنها استخدمت فجر اليوم في عملية إطلاق صواريخ باليستية.

وأمس الأحد، قصف الحوثيون المنطقة الصناعية في جازان جنوب غربي السعودية، بصاروخ باليستي، ما أدى لإلحاق أضرار فيه وإصابة مقيمين اثنين من الجنسية البنغلاديشية والسودانية.

كما اعترضت الدفاعات السعودية ودمرت طائرتين مسيرتين انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الاثنين، عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون، سقطت بقاياهما بمناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي، ولم ينجم الهجوم عن أية خسائر بشرية.

كما أكدت الوزارة في بيان لها أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

ويعد هذا الاستهداف الثاني من قبل جماعة "أنصار الله" لأبوظبي في أقل من أسبوع، حيث استهدف الحوثيون قبل ذلك منطقة المصفح آيكاد 3، ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي، ما أسفر عن مقتل باكستاني وهنديين وإصابة 6 أشخاص آخرين، وانفجار ثلاثة صهاريج بترولية.

(ح)