​​​​​​​التغيّر المناخي يخلف الموت والدمار والحرائق في أرجاء العالم

جاء في دراسة، أجراها فريق علماء (وورلد ويزر أتربيوشن) العالمي الذي يدرس الدور الذي يلعبه تغير المناخ في النوبات المناخية المتطرفة، أنه لولا تغير المناخ الناجم عن النشاط الإنساني، لكانت أحداث هذا الشهر "شديدة الندرة".

والحر الشديد مع بلوغ الحرارة 40 درجة مئوية يتجاوز كثيراً ما يجذب عادة السياح الذين يتدفقون على شواطئ جنوب أوروبا صيفاً. وتسببت درجات الحرارة المرتفعة وجفاف الأرض في اندلاع حرائق الغابات في البلدان الواقعة على جانبي البحر الأبيض المتوسط.

وصف علماء الحرارة الشديدة بأنها "قاتل صامت" يلحق خسائر فادحة بالفقراء وكبار السن، الذين يعانون من ظروف صحية معينة.

وجاء في بحث نُشر هذا الشهر أن نحو 61 ألف شخص ربما لقوا حتفهم في موجات الحر الشديدة في أوروبا الصيف الماضي، مما يشير إلى قصور في جهود الاستعداد ينجم عنه سقوط ضحايا.

وفي سياق التغير المناخي، تحطمت طائرة تكافح حرائق الغابات في اليونان، أمس الثلاثاء، مما تسبب في مقتل اثنين من الطيارين، وتعرضت مناطق واسعة من البحر المتوسط لموجة حارة صيفية شديدة الوطأة، في الوقت الذي تبذل فيه الجزائر جهوداً كبيرة للسيطرة على حريق مستعر أزهق أرواح 34 شخصاً على الأقل.

وكانت اليونان الأشد تضرراً على وجه الخصوص من الحرائق مع إجلاء السلطات أكثر من 20 ألف شخص في الأيام القليلة الماضية من منازلهم ومنتجعاتهم في جنوب جزيرة رودس.

وعاد نحو ثلاثة آلاف مصطاف إلى ديارهم جواً حتى الثلاثاء، وفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة النقل، وألغت شركات السفر الرحلات المقبلة.

حرائق وعواصف في إيطاليا

قضى خمسة أشخاص على الأقل في إيطاليا من جراء عواصف رعدية عنيفة في شمال البلاد وحرائق في صقلية، في تطورات من شأنها أن تدفع الحكومة لإعلان حال الطوارئ في المناطق الأكثر تضرراً.

وهبت، فجر الثلاثاء، رياح عاتية بلغت سرعتها 110 كلم في الساعة وهطلت أمطار غزيرة وزخات من البرد على مدينة ميلانو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، فغمرت المياه الشوارع وسقطت الأشجار على الطرق.

وقالت شركة النقل العام، إن أضراراً جسيمة لحقت بشبكة الكهرباء، في حين أشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى انقطاع مؤقت في المياه في المركز التاريخي للمدينة.

الجزائر احتوت حرائق ضخمة

ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري، اليوم، أن الجزائر تمكنت من احتواء حرائق استعرت في غاباتها.

وبعدما دمرت عدداً كبيراً من المنازل والمتاجر كافح رجال الإطفاء، الثلاثاء، لإخماد الحرائق العنيفة التي ضربت شمال الجزائر وشرقها، وتسببت في مقتل 34 شخصاً على الأقل بينهم 10 جنود منذ الأحد.

وفي تونس اندلعت في طبرقة الحدودية في الشمال الغربي حرائق خطرة، الإثنين، في منطقة دمرتها النيران الأسبوع السابق، وتمكن فريق تابع لوكالة الصحافة الفرنسية من رصد أضرار كبيرة، وتابع تدخل مروحيات وقاذفات مياه، ونقل أكثر من 300 من سكان قرية ملولة إلى مناطق أكثر أماناً عن طريق البحر وغادر آخرون المنطقة براً.

وما زالت حرائق أخرى مستعرة في ثلاث مناطق بالشمال الغربي (بنزرت وسليانة وباجة)، ومنذ الأحد اندلع حوالى 100 حريق في أكثر من 15 محافظة بالجزائر، خصوصاً في البويرة وجيجل وبجاية، وهي مناطق تضررت بالفعل في العامين الماضيين بسبب حرائق خطرة أودت بحياة نحو 130 شخصاً.

وقالت وزارة الدفاع، إن الجنود الـ10 الذين قضوا جراء الحرائق حوصروا بالنيران أثناء إجلائهم من بني كسيلة في منطقة بجاية برفقة سكان القرى المجاورة، كما أسفرت الحرائق عن إصابة أكثر من 80 شخصاً بينهم 25 جندياً في منطقة بجاية، وفق إذاعة "سومان" المحلية.

وفي سوريا، اندلعت حرائق غابات في المناطق الريفية المحيطة بمدينة اللاذقية الساحلية على البحر المتوسط واستخدمت حكومة دمشق هليكوبتر عسكرية لمحاولة إخمادها.

حريق غابات في تركيا

وفي تركيا كافح رجال الإطفاء حريق غابات قرب بلدة كيمير الشاطئية بأنطاليا، الثلاثاء، إذ يواجهون الحريق من البر والجو في ظل ارتفاع درجات الحرارة في أنحاء المنطقة.

وانتشرت الحرائق بسرعة عبر الغابات في المنطقة نتيجة للرياح القوية وانخفاض نسبة الرطوبة، فيما أتت النيران على نحو 120 هكتاراً من أراضي الغابات في منطقة كيمير.

موجة حر في قبرص

وفي قبرص أخمد رجال الإطفاء حريقاً أتى على حوالي 20 هكتاراً من الغابات وسط إحدى أطول موجات الحر في تاريخ الجزيرة، كما أعلن مسؤولون، الثلاثاء، وكان ذلك أسوأ حريق واجهته قبرص هذا الصيف في وقت تبقى الحرارة بمستوى 40 درجة مئوية أو أعلى منذ الـ12 من يوليو الجاري.

وأظهرت بيانات مكتب الأرصاد الجوية أن هذه الموجة قد تكون الأطول في تاريخ الجزيرة الحديث، إذ يرتقب أن تبقى الحرارة أعلى من 40 درجة مئوية خلال الأسبوع.

وقال مسؤول إدارة الغابات جورج كونستاتينو، إن الحريق الذي اندلع، مساء الإثنين، في منطقة إليتزيس النائية وغير المأهولة في الجبال الوسطى الحرجية بالجزيرة تمت السيطرة عليه بعد جهود استمرت طوال الليل.

(م ش)