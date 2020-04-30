​​​​​​​الطفلة روسيلا تفارق الحياة بعد عجز الأطباء عن تشخيص مرضها

وعانت روسيلا أحمد البالغة من العمر عامين، وهي من مدينة كوباني، من مرض كانت تأثيراته تلاحظ على جسم الطفلة، إذ لوحظ احمرار شديد في الجلد في كافة مناطق جسمها باستثناء وجهها الذي كانت فيه بضع بقع فقط.

وبعد عجز أطباء مناطق شمال وشرق سوريا من تشخيص المرض وإيجاد العلاج المناسب له، تكفلت الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها بإيصال روسيلا إلى مدينة حلب أملا في أن يتمكن الأطباء في مشافيها من إيجاد الحل للمرض الذي أصابها.

ونقلت روسيلا إلى حلب في الـ22 من نيسان/أبريل الجاري إلى مدينة حلب، لكن وضعها الصحي لم يتحسن حتى فارقت الحياة، اليوم، بعدما لم يتمكن الأطباء من معرفة مرضها الذي رجحوا بأنه في الدم.

(ج)

ANHA