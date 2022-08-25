​​​​​​​التدريب على السلاح والإسعافات الأولية.. الاستعدادات للمقاومة تتواصل في زركان

صعّدت دولة الاحتلال التركي هجماتها على المناطق والنواحي الواقعة على خطوط التماس "تل تمر، زركان، عين عيسى، الشهباء"، والقرى الواقعة على طول الحدود السياسية السورية - التركية، عبر الطائرات المسيّرة والقصف البري.

التصعيد العسكري جاء بعد عقد قمة طهران في الـ 20 من تموز/يونيو، واجتماع سوتشي في 5 آب/أغسطس الجاري، حيث عدّ مراقبون أن الاجتماعات بين ثلاثي الصفقات جاءت تأكيداً على المواقفة السابقة، وبما يخدم مصالح الدول الثلاثة على حساب الشعب السوري.

وتسببت هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة بعد قمة طهرن واجتماع سوتشي باستشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، بينهم 32 طفلاً، حسب ما وثّقته وكالتنا.

وفي سياق متصل أوضحت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية زركان، أسماء سلي أن ناحية زركان وقراها تشهد مؤخراً تصعيداً عسكرياً من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، لا سيما بعد اجتماع سوتشي وقمة طهران التي جمعت "روسيا وتركيا وإيران".

أكدت أسماء على صمود ومقاومة الأهالي رغم القصف المستمر عليهم، قائلة: "الأهالي صامدون ويقاومون هجمات الاحتلال التركي على الناحية، من خلال التمسك بأرضهم، وإصرارهم على البقاء في منازلهم".

لفتت أسماء سلي إلى عمل المؤسسات المدنية في ناحية زركان وبلداتها في ظل التصعيد التركي على الناحية "عمل المؤسسات في الناحية مستمر بتقديم الخدمات اللازمة للأهالي دون خوف أو تردد".

وتابعت "نستعد لمواجهة تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي من خلال تدريب الأهالي على السلاح، والإسعافات الأولية عبر الكومينات بالتنسيق مع لجان الحماية والصحة، وتوعية الأهالي وتحذيرهم من مخاطر الحرب الخاصة من خلال إلقاء محاضرات".

وتتألف ناحية زركان من 42 كوميناً ضمن 37 قرية ومركز الناحية، بحسب آخر إحصائية للجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الناحية.

أضافت أسماء "هناك إقبال كبير من قبل الأهالي على التدريبات سواء على السلاح أو الإسعافات الأولية، وهناك تأثير إيجابي لمحاضرات التوعية حول الحرب الخاصة والشائعات، حيث لا يزال أهالي الناحية متمسكين بأرضهم، ولا يكترثون للإشاعات ويعودون إلى حياتهم الطبيعية بعد توقف القصف".

أكدت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة في شمال وشرق سوريا أسماء سلي، أنهم يعملون وفق حالة الطوارئ التي أعلنتها الإدارة الذاتية في شمال وشرق وسوريا في 6 من تموز/يونيو، وقالت: "جاهزون لأي طارئ".

(أم)

ANHA