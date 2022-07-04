​​​​​​​التضخم في تركيا يصل لأعلى مستوياته منذ 1998

وأظهرت مؤشر البيانات، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى أعلى مستوى منذ العام 1998 عند 78.62% في حزيران/ يونيو، وهو أعلى بقليل من التوقعات، مدفوعاً بتأثير السياسات الخاطئة التي يتبعها حزب العدالة والتنمية في حل تدهور قيمة الليرة التركية المستمرة منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي وفاقهما أكثر تداعيات التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

وقال معهد الإحصاء التركي، إن أسعار المستهلكين ارتفعت 4.95% على أساس شهري مقارنة مع توقعات استطلاع لوكالة "رويترز" عند 5.38%. وسنوياً، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 78.35٪.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 6.77٪ على أساس شهري في حزيران/ يونيو، بزيادة سنوية قدرها 138.31٪.

وعلى صعيد التداولات، صعد سعر صرف الدولار أمام العملة التركية بنسبة 0.35% إلى 16.8083 ليرة، بحسب بيانات موقع "بلومبرغ".

ويأتي ذلك في ظل أسوء أزمة اقتصادية تشهدها تركيا، بعد انزلاق الليرة التركية إلى مستويات غير مسبوقة بسبب لجوء غالبية الأتراك إلى شراء الدولار نتيجة انعدام الثقة بالعملة المحلية التي تتأثر بالمتغيرات السياسية الداخلية والخارجية.

(د ع)