​​​​​​​الطبقة تشيع الشهيد عدنان المرعي المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية إلى مثواه الأخير

وشارك المئات من أهالي مدينة الطبقة في مراسم تشييع جثمان الشهيد عدنان المرعي من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية في الطبقة، بالإضافة لممثلين عن الإدارة المدنية والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية.

بدأت مراسم التشييع في مزار شهداء الطبقة بالوقوف دقيقة صمت تزامناً مع عرض عسكري قدمته قوات سوريا الديمقراطية

تلاها إلقاء كلمة باسم عوائل الشهداء ألقاها عضو مجلس عوائل الشهداء محمد عرب الذي قدم فيها العزاء لذوي الشهيد وجدد العهد بمواصلة الوفاء لتضحيات الشهداء والسير على نهجهم والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بدمائهم.

ثم ألقيت كلمة المجلس العسكري ألقاها الرئيس المشترك عبدالقادر الخضر عاهد فيها أمهات الشهداء بالسير على خطا أبنائهن الشهداء ومواصلة الدفاع عن المنطقة ومنع زعزعة الأمن والاستقرار فيها.

وكلمة باسم المجلس التنفيذي ألقاها الرئيس المشترك مظلوم عمر قال فيها: "لقد قدمنا آلاف الشهداء في سبيل تحرير أرضنا وشعبنا، ولن نستسلم وسنبقى على العهد كما وعدنا أبطالنا وشهداءنا وإننا نوجه رسالتنا إلى الطاغية أردوغان ونقول له مهما فعلتم لم ولن نتراجع وسنبقى نقدم الشهداء حتى تحقيق النصر ودحر الاحتلال".

وبعد الانتهاء من الكلمات قرئت وثيقة الشهيد من قبل الإدارية في مجلس عوائل الشهداء فوزة المحمد وسلمتها لذوي الشهيد.

وفي الختام حمل رفاق الشهيد جثمانه على الأكتاف ليوارى الثرى في مثواه الأخير وسط ترديد الشعارات التي تخلد الشهداء.

(س ك/ل)

ANHA