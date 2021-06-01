​​​​​​​الطبقة... مهرجان السلام الثاني للطفولة يباشر تحضيراته

وشكلت لجنة الثقافة والفن لجاناً تحضيرية موسعة في المراكز الثقافية في الطبقة والجرنية والمنصورة يكون عملها الإشراف ومتابعة تدريب الأطفال وتوزيعهم على الفرق المشاركة في المهرجان.

وستشارك في المهرجان ١٢ فرقة بكافة أنواعها كالغنائية والدبكات الشعبية والعروض الراقصة وستضم ما يقارب ١٥٠ طفلاً بالإضافة إلى فرق خاصة لأطفال عوائل الشهداء.

وحول التحضيرات للمهرجان قال الرئيس المشترك للجنة الثقافة والفن في الطبقة علي علايا: "بدأنا بالتحضير للمهرجان قبل فترة قصيرة وتم تشكيل لجنة تحضيرية خاصة مهمتها متابعة المهرجان من كافة التجهيزات كالديكور والأعلام والمسارح التي ستقام عليها العروض الفنية".

وكثّف المدربون إعطاء الدروس الفنية والبروفات التدريبية للأطفال قبل انطلاق موعد المهرجان لتجهيز الفرق بشكل منظم وإبراز عروض فنية ومسرحية مميزة.

وبحسب علايا أنه سيتم توسيع أنشطة المهرجان في هذا العام باستضافة فرق للأطفال من كافة مناطق شمال وشرق سوريا بهدف نشر الأعمال الفنية ومشاركة الأطفال من كافة المكونات والثقافات الموجودة في المنطقة.

ومن المقرر أن يبدأ المهرجان في ٣٠ يونيو الجاري وسيستمر لمدة ٣ أيام.

حيث سيقام المهرجان في يومه الأول بمدينة الطبقة أما اليوم الثاني فسيكون في مدينة الجرنية وفي اليوم الثالث سيقام في مدينة المنصورة.

ويذكر أن مهرجان السلام الأول أقيم العام المنصرم في التاريخ نفسه في المركز الثقافي في الطبقة.

(ع صل)

ANHA