​​​​​​​الطبقة.. إدانات لهجوم مرتزقة داعش على سجن الصناعة بالحسكة

أدلى مجلس عوائل الشهداء، وتجمع نساء زنوبيا، في الطبقة، ببيانين منفصلين حول هجوم خلايا داعش على سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة، الذي يضم معتقلي مرتزقة داعش.

قرئ بيان مجلس عوائل الشهداء، من قبل الإدارية في المجلس، فوزة المحمد، بحضور عدد من أسر الشهداء وجاء فيه: "إن الانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات سوريا الديمقراطية أدت إلى إفشال مخططات أعدائها وفي مقدمتها تركيا، مما دفعها لتحريك خلاياها ومرتزقتها مرة أخرى لتحقيق مخططاتها داخل شمال وشرق سوريا وزعزعة الأمن والاستقرار فيها".

تابع البيان "جاء ذلك من خلال افتعال أحداث سجن الصناعة والهجوم عليه وفق مخطط مرسوم من قبل النظام التركي من أجل إطلاق سراح متزعمي مرتزقة داعش من السجون، فهجموا بالمفخخات والأحزمة الناسفة".

عوائل الشهداء أثنت على جهود قوى الأمن الداخلي بمساندة قوات سوريا الديمقراطية، وأشارت خلال البيان "قواتنا كانت يقظة لهذه المؤامرة وأفشلتها بتضحياتها لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة عامة والحسكة خاصة".

واستنكر البيان "هذا الفعل الجبان الذي يحاول تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

ناشد المجلس في ختام بيانه، مجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية النظر لما فعلته تركيا ومرتزقتها الذين عاثوا الخراب في كل مكان وطأته أقدامهم، ودعا إلى التحرك الفوري لوضع حد للجرائم التركية بحق شعوب شمال وشرق سوريا، "ونطالب قواتنا الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار شمال وشرق سوريا".

وفي بيان مماثل، علق مكتب تجمع نساء زنوبيا، في الطبقة على الهجوم الأخير لخلايا مرتزقة داعش على سجن الصناعة, جاء فيه:

"على مدار السنوات قامت قواتنا بتأدية واجبها في حفظ الأمن والسلام العالمي، رغم كل المحاولات لإحباط جهودها وتضحياتها، إن هذه المحاولة الدنيئة والمرتبطة بشكل مباشر مع الدولة التركية التي تعتبر الراعي الرسمي لهذا الإرهاب".

تابع البيان "كما نعلم جميعاً أن تركيا هي من تصعد كل يوم من ممارستها الوحشية والإجرامية، وتقصف بشكل يومي مدن وبلدات تتبع للإدارة الذاتية، إن الهدف من كل ذلك ضرب مشروع الأمة الديمقراطية الذي يسعى الى إحقاق العدل والسلم في الشرق الأوسط، وينقذ شعوبه من أطماع الدولة التركية وأحلامها في بناء شرق أوسط جديد يتناسب مع مصالحها الاستعمارية".

طالب البيان "المجتمع الدولي بمساندة قوات سوريا الديمقراطية التي قدمت للعالم خدمة إنسانية عظيمة حين قضت على وجود داعش عسكرياً ووقفت في وجه تمدده واحتوت مرتزقته الذين أبت كل دول العالم أن تستقبلهم في سجونها".

شدد البيان "على المجتمع الدولي التحرك وإنشاء محاكم لمحاسبة هؤلاء الإرهابين وزجهم في سجون بلادهم، والضغط على الدولة التركية لإيقاف دعمها الذي تمدهم به فهي تغذي وجود تلك الجماعات الإرهابية وتستمر بنشر الفوضى في المنطقة".

(كروب/ي م)

ANHA