​​​​​​​الطبقة.. بناء مستوصف وخطط مستقبلية لبناء آخر في ريفها

على الرغم من التحديات التي تواجه مناطق شمال وشرق سوريا والسياسات العدائية تجاه الإدارة الذاتية من الحصار الخانق على المنطقة والهجمات الوحشية المستمرة من قبل الاحتلال التركي، إلا أن المؤسسات الخدمية في كافة المناطق مستمرة بأعمالها لخدمة الأهالي.

وباشرت لجنة الصحة التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة، بداية شهر تموز الماضي، بناء مستوصف في مدينة الطبقة، ومن المقرر أن تنتهي عمليات البناء شهر تشرين الثاني القادم.

وبهذا الصدد، التقت وكالتنا الرئيس المشترك للجنة الصحة في الطبقة عبيد مسلم، الذي قال "بهدف تخفيف العبء عن المشفى الوطني وتأمين متطلبات الأهالي الصحية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بعد غلاء معاينات الأطباء والأدوية، لذا نعمل على بناء مستوصف صحي في الطبقة".

وأوضح مسلم أن المستوصف سيتضمن العديد من الأقسام مثل (قسم النسائية والداخلية والقلبية والأطفال والأمراض الجلدية ومركز لقاح والإسعافات الأولية، بالإضافة إلى صيدلية داخل المبنى، وسيتم تقديم الرعاية الصحية بالمجان لكافة المرضى.

وأكد مسلم في ختام حديثه "من خططنا المستقبلية؛ بناء مستوصف صحي آخر في قرية جعبر شمال غرب مدينة الطبقة".

(خ)

ANHA