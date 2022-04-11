​​​​​​​التايمز البريطانية: فنلندا والسويد تعتزمان الانضمام إلى حلف الناتو هذا الصيف

وقال مسؤولون أميركيون لصحيفة التايمز البريطانية إن "روسيا ارتكبت خطأ استراتيجياً فادحاً حيث تبدو فنلندا والسويد على أهبة الاستعداد للانضمام إلى الناتو هذا الصيف".

وأضافوا أن "عضوية الناتو لكلا البلدين الاسكندنافيين كانت موضع نقاش في جلسات متعددة خلال المحادثات بين وزيري خارجية البلدين والحلف الأسبوع الماضي".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "من المتوقع أن تقدم فنلندا طلب انضمامها في حزيران المقبل، ومن ثم تحذو حذوها السويد".

تراهن واشنطن على الخطوة التي من شأنها توسيع التحالف الغربي من 30 إلى 32 عضواً كنتيجة مباشرة للتحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

(م ش)