​​​​​​​التعريف بقفزة 15 آب وتأثيرها على حاضر الشعوب في سنويتها الـ 39

تشهد مدن ومقاطعات مختلفة في شمال وشرق سوريا، اليوم، العديد من الفعاليات المختلفة، بمناسبة السنوية الـ 39 لقفزة 15 آب، بين "محاضرات واحتفاليات، والإدلاء ببيانات".

بدءاً من مدينة منبج التي يصادف التاريخ نفسه تاريخ تحريرها من مرتزقة داعش، حيث نظّم المجلس التنفيذي في الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها، محاضرة، ركّزت على التعريف بقفزة 15 آب ومراحل تطورها، وكيفية تأثّر المجتمعات بها في يومنا الراهن، لا سيما المجتمع في شمال وشرق سوريا، وكيف أن محاولة إبطال مفعولها مستمر.

حضر المحاضرة التي ألقاها عضو المجلس العام لحزب سوريا المستقبل، شيار محمد، أعضاء وعضوات الإدارة المدنية الديمقراطية واللجان التابعة لها، وشيوخ ووجهاء العشائر، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، وعن مجلس منبج العسكري، ومجلس المرأة، وعن الأحزاب السياسية.

عرّف فيها شيار محمد، بقفزة 15 آب ومراحل تطورها وأهميتها خلال أعوام الثمانينات بالنسبة للشعوب المضطهدة، وفي مقدمتها الشعب في تركيا، ضد السلطات التركية.

وأشار شيار محمد إلى أحد تأثيرات تلك القفزة "إن تحرير مدينة منبج من قبل قوات مجلس منبج العسكري وقوات سوريا الديمقراطية نابع من جذور تاريخية، ولم يكن وليد لحظته، وتحقق النصر بدماء شهدائنا، وتحرير مدينة منبج من مرتزقة داعش ترجع جذوره التاريخية إلى قفزة 15 آب، حين انطلقت شرارة الكفاح المسلح".

وتابع شيار: "اجتماعات أستانا هي اجتماعات أمنية استخباراتية وآخر نتائجها كان فتح المجال الجوي لطائرات الاحتلال التركي المسيّرة لاستهداف مناطق شمال وشرق سوريا لتحقيق ما عجزت عنه الفصائل الإرهابية المرتزقة منذ بداية الأزمة السورية إلى اليوم في القضاء على مقاوماتنا ونضالنا".

وأكد شيار محمد في ختام حديثه "أهم أسباب الصراع في سوريا هو إنكار الطرف الآخر وهذا الصراع يؤدي إلى الانهيار وقضاء طرف على الآخر والحل الوحيد لهذه الصراعات هو مفهوم الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد عبد الله أوجلان وأخوة الشعوب التي ينادي بها، وتحرير منبج نبع من هذا الفكر وارتكز على الجذور التاريخية لأخوة الشعوب التي واجهت معاً عبر التاريخ كل المحتلين".

وبالمناسبة ذاتها، أصدر البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة، بياناً، أكد فيه أن قفزة 15 آب كانت بداية لتاريخ بطولات أفضت إلى نتائج غيّرت مسار الأحداث وأرهبت الأعداء وحراس العبودية.

وجاء في نصه "في البدء كان الإعلان عن بداية العمل المسلح لاستعادة الحق والكرامة عبر قفزة البطل التاريخي معصوم قورقماز، الذي أطلق رصاصته الأولى معلناً بدء حرب الشعب الثورية وليصبح ذلك التاريخ بداية استحقاقات جديدة مهدت لإحياء شعب سُلبت حقوقه وتاريخه وكرامته ونُعت بشتى التسميات، أهونها "أتراك الجبال".

من هنا كانت تلك القفزة بداية لتاريخ من البطولات أفضت لنتائج غيّرت مسار الأحداث وأرهبت الأعداء وحراس العبودية، ومن هنا سوف يتغير مسار الأحداث أكثر بل ومسار التاريخ الحديث الذي سيسجل رغماً عن توجه أصحاب المصالح ما حققته هذه الحركة من إنجازات سوف تخلدها الصفحات المحايدة التي يكتبها المحايد والمنصف والمراقب وقائل كلمة الحق.

ما يجري الآن ونحن في خضم أحداث جسام هي نتاج تلك القفزة التي آلمت العدو، وأقلقت أصحاب المصالح، وأرهبت المنافقين والمدعين ومن يتعاشون على تملق مشاعر شعبٍ يحب قوميته ويتألم لتهميشه وينتفض دائماً حسب إمكاناته المتاحة.

في ذات السياق، كانت الجرائم تتوالى أمام مرأى ومسمع أصحاب القرار، ولا أحد يهتم، هكذا كانت الحال حين ارتكبت مجموعة مسلحة جريمة قتل 24 عاملاً إيزيدياً يعملون في الموصل كانوا في طريق العودة، بحجة الانتقام من قتلة دعاء خليل أسود والتي ثُبت بالدليل القاطع، ضلوع أصحاب السياسة في مقتلها الرهيب والذي أثار قبل الجميع، الرأي العام في المجتمع الإيزيدي واستهجنه بشدة.

وجاءت المجزرة الرهيبة التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي الممتد في أصوله لذات الجهة بحق شنكال، في الثالث من آب سنة 2014، حيث قتل من قتل وسبى النساء الإيزيديات وما زال مصير النصف الأكبر من أعداد السبايا حتى الآن مجهولاً.

وأما كوجو فهي القرية الكبيرة التي أسماها النظام العراقي بالمجمع، قرية لها باع من الفرح والأعراس قبل أن يصبح لها بلدية ومجلس لكنها بِيعت استثماراً من الحكومة المركزية وحكومة الإقليم وكانت المجزرة التي آلمت كل من ينبض قلبه بالإنسانية في الخامس عشر من آب وتم قتل كل من في القرية ودفنهم في مقابر جماعية لا تكلف الفاعل سوى الأمر لمن يفعل.

في ذات التاريخ وكان مام زكي يحضر استذكار المقتلة كان الطيران التركي له بالمرصاد ليرتقي شهيداً في الخامس من آب.

كل آب يستعيد الطيران التركي سطوته عبر التحليق رغم القوانين.

وفي كل آب نستعيد الذكرى ونعلن للعالم مدى صمودنا وقدرتنا على تجاوز الحال بلا تردد.

في آب لا شيء سوى الشعور بانتصارنا وليذهب المحتل نحو مهاوي التاريخ وفيه لكل حادث حديث، والحادث هو الانتصار على العبودية والظلم والإقصاء.

وفي كل آب لا بد من تجديد العهد للسير على خطى محرري شنكال من براثن القتل والنكل".

ومن المقرر أن تشهد العديد من المدن والمقاطعات في إقليم الفرات، وإقليم الجزيرة، فعاليات أخرى متنوعة بهذه المناسبة.

(م ش/د)

ANHA