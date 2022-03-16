​​​​​​​الطاقة الدولية تحذر من انخفاض صادرات النفط خلال الشهر المقبل

وقالت وكالة الطاقة الدولية: "نتوقع خفضاً في إجمالي الصادرات يصل إلى 2.5 مليون برميل يومياً، يمثل الخام 1.5 مليون برميل يومياً منها، والمنتجات مليون برميل يومياً"، بحسب ما أفادته شبكة "الحرة".

وتوقعت كذلك تراجع الطلب المحلي الروسي على منتجات النفط، مؤكدة أن "هذه الخسائر ستتزايد، إذا ما تصاعد الحظر والاستياء العام".

وتراجعت أسعار النفط بما يصل إلى 4 دولارات للبرميل، الإثنين، لتواصل انخفاض الأسبوع الماضي، مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء التحرك العسكري في أوكرانيا واستعداد الأسواق لارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق حظراً على واردات النفط الروسية، وقالت بريطانيا إنها ستلغيها تدريجياً بحلول نهاية العام.

وتعد روسيا أكبر مصدر في العالم للمنتجات الخام والنفطية مجتمعة، حيث تصدر حوالي 7 ملايين برميل يومياً.

(ل د)