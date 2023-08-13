​​​​​​​التأكيد على بذل المزيد من التضحيات في مراسم عزاء لذوي الشهيدة أزدا

يتوافد منذ صباح اليوم، المئات من أهالي مقاطعة كوباني في إقليم الفرات إلى خيمة عزاء المقاتلة في وحدات حماية المرأة، الشهيدة أزدا برخدان جودي، المنصوبة في مزار الشهيدة دجلة، لتأدية واجب العزاء.

واستشهدت الشهيدة أزدا برخدان جودي، الاسم الحقيقي لينا علو، في 9 آب، إثر حادث مروري.

وشارك في مراسم تأدية واجب العزاء لذوي الشهيدة، إلى جانب أهالي المقاطعة، ممثلون عن مؤسسات الإدارة الذاتية في إقليم الفرات، وعن مؤسسات المجتمع المدني، والقوات العسكرية والأمنية.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، وبكلمة للرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، عائشة أفندي، تطرقت فيها إلى تضحيات عائلة الشهيدة أزدا برخدان جودي، وما قدّمه شقيقها، أصلان عفرين من تضحية في الدفاع عن مدينة كوباني في الحرب ضد داعش عام 2014، وقالت: "أثناء الهجوم على كوباني سارع الجميع لنجدتها، من بينهم شقيق الشهيدة أزدا، أصلان عفرين الذي استشهد خلال مقاومة كوباني عام 2014 أثناء تصديه لمرتزقة داعش".

كما لفتت إلى وصية الشهيدة أزدا "أوصت أن تدفن في كوباني إذا نالت الشهادة، إلى جانب شقيقها في مزار الشهيدة دجلة، ولهذا نحن مدينون للشهيدة أزدا ولكل شهيد ضحى بروحه في سبيل أمننا واستقرارنا"، معاهدة على العمل والسعي والنضال للدفاع عن المكتسبات التي حققها الشهداء.

وأشار من جهته، الرئيس المشترك لمكتب العلاقات الدبلوماسية لحزب الاتحاد الديمقراطي، بكر حج عيسى، إلى ما حققه الشهداء من مكتسبات في شمال وشرق سوريا، مشيراً أن الشعب يستمد قوته من أبنائه وبناته الشهداء "إرادتنا تكبر بالشهداء الذين لولاهم لما كنا هنا الآن، ولكانت أرضنا محتلة، لهذا علينا اليوم أن نكون أهلاً للثقة تجاه المكتسبات التي ورثناها منهم".

ونوّه أن الثورة المستمرة في شمال وشرق سوريا، استمرار لقفزة 15 آب، بالقول: "علينا ألا ننسى قفزة 15 ودورها التاريخي في إحياء الشعوب، تلك القفزة التي أعادت لشعب المنطقة روحه، بعدما تم تقسيمه من قبل الأنظمة المستبدة التي تحاول اليوم إعادتنا لعصور الظلام، ولكن محال أن يتحقق ما يطمحون إليه؛ لأننا اليوم أصحاب فكر ومشروع ديمقراطي ورثناه من القائد عبد الله أوجلان، وأصحاب إرادة ورثناها من الشهداء".

هذا وتنتهي مراسم تأدية واجب العزاء لذوي الشهيدة المقاتلة في وحدات حماية المرأة YPJ، أزدا برخدان جودي، وفقاً لمجلس عوائل الشهداء اليوم، مع قراءة وثيقة الشهادة وتسليمها لذويها.

(ن ك/د)

ANHA