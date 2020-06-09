رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتابع الأوضاع من بريطانيا، استمرار القصف الجوي المكثف على المنطقة المسماة "خفض التصعيد".

وشنت الطائرات الحربية الروسية نحو 15 غارة منذ ما بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء وحتى فجر اليوم، مستهدفة مناطق في كل من كنصفرة وبليون والبارة والموزرة والفطيرة وكفرعويد ومناطق أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وبحسب المرصد، فقد أدى القصف إلى فقدان مدني لحياته في بليون وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.

وكانت الطائرات الروسية نفذت نحو 30 غارة يوم أمس، استهدفت فيها مناطق كنصفرة وكفرعويد والموزرة وسفوهن وقوفقين وعين لاروز في ريف إدلب، والفطاطرة والمنارة والزقوم ومحاور سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

كما قصفت قوات النظام المتمركزة في ريف إدلب، يوم أمس، قرية الرويحة وحرش قرية بنين جنوب إدلب، وقرى ومناطق جبل الزاوية وسهل الغاب، ما تسبب في اندلاع حرائق في سهل الغاب.

(ح)