​​​​​​​الطائرات الروسية تجدد قصفها على البادية بنحو 25 غارة

ونفذت الطائرات الحربية الروسية غارات جوية على مواقع في البادية، إذ استهدفت خلال الساعات الفائتة بنحو 25 غارة جوية، مواقع يرجح أن مرتزقة داعش يتحصنون ضمنها في بادية الرصافة ضمن الرقة ومواقع أخرى في بادية دير الزور، دون معلومات إلى الآن عن خسائر بشرية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبذلك، يرتفع إلى نحو 130 تعداد الغارات التي شنتها المقاتلات الروسية على البادية منذ مطلع شهر نيسان / أبريل الجاري.

وكان المرصد أشار أول أمس، إلى أن المقاتلات الروسية شنت أكثر من 40 غارة جوية على كل من بادية الرصافة والسخنة وبادية دير الزور، وهي الحصيلة الأكبر للغارات على الأراضي السورية منذ قرابة الشهر.

(د ع)