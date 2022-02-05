​​​​​​​الطائرات الحربية للاحتلال التركي تقصف قريتين في قضاء آمدية بباشور

وقالت الوكالة "قصفت الطائرات الحربية التابعة للدولة التركية المحتلة قرى نهيلة ودولا سفيان في قضاء آمدية في إقليم كردستان".

وأضافت أنه "لم ترد أي معلومات عن الأضرار التي سببها القصف".

يأتي ذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات الجوية والبرية التي شنها الاحتلال التركي على مخيم مخمور للاجئين وقضاء شنكال في باشور (جنوب كردستان) ومناطق ريف ديرك، وقرى مقاطعة الشهباء، وريف ناحيتي تل تمر ورزكان وريف مدينة منبج في شمال وشرق سوريا، بعد الهزيمة التي مُني مرتزقة داعش.

وكان داعش قد شن في الـ 20 من كانون الثاني المنصرم هجوماً شرساً على سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة والمخصص لاحتجاز 5 آلاف من معتقلي المرتزقة، لتهريبهم.

إلا أن قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا وبمساندة قوات سوريا الديمقراطية، أفشلت هجوم المرتزقة في الـ 26 من كانون الثاني المنصرم، وأعلنت استسلام المرتزقة.

(س ر)