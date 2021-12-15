​​​​​​​الطائرات الحربية التركية تقصف محيط مزار للشهداء في نصيبين

وأفادت وكالة فرات للأنباء بأن الطائرات الحربية قصفت محيط مزار شهداء قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة - ستار في 12 كانون الأول الجاري، كما تعرضت المنطقة الواقعة في قرية مارين وخربة خلو للقصف.

وقالت مصادر محلية إنه تم إرسال جرافات إلى المنطقة التي تجري فيها تحركات عسكرية، حيث يتم حفر كهف سيلو على مدار اليومين الماضيين.

هذا وتستمر دولة الاحتلال التركي الفاشي في حملتها على جبل باكوك في مدينة نصيبين التابعة لولاية ميردين الكردستانية، التي بدأتها يوم الحادي عشر من كانون الأول الجاري.

وتبيّن أن الفرق الخاصة والدرك تمركزوا في المنطقة، كما هناك حركة يومية للمروحيات العسكرية فوق سماء المنطقة.

(س ر)