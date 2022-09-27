بدأت الطائرات الحربية الروسية منذ قليل، لأول مرة منذ أكثر من 5 أشهر، بقصف معاقل مرتزقة "هيئة تحرير الشام" و "جيش العزة" بعشرات الغارات الجوية بريف إدلب الشمالي على الحدود السورية ـ التركية.

وبحسب المصادر فإن القصف تمركز على مدينة سرمدا محيط معبر باب الهوى، بالإضافة إلى محيط مخيم البردغلي ومخيم الأرامل، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار التي خلفها.

هذا وتعد مدينة سرمدا من أهم المدن التجارية خلال الأزمة السورية في المنطقة، ناهيك عن أن معبر باب الهوى يعد من أهم المعابر الخاضعة لنفوذ مرتزقة الاحتلال التركي.

والجدير بالذكر أن هذا التصعيد للقوات الروسية على مدينة إدلب جاء بعد التقارب الحاصل بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق بوساطة روسية.

(ج س)