​​​​​​​السيسي: ندعم الحريري في مسار تشكيل الحكومة اللبنانية

ووصل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، إلى قصر التحرير في العاصمة المصرية القاهرة، والتقى وزير الخارجية سامح شكري، الذي أكد دعم بلاده للبنان للخروج من الوضع الحالي، وأنه من الضروري تغليب كافة الأطراف اللبنانية للمصلحة العُليا للبنان بمنأى عن أي مصالح ضيقة.

وأكّد شكري خلال استقباله الحريري أنّ على الأطراف اللبنانية تغليب المصلحة العليا للبلاد على المصالح الضيّقة.

والتقى الحريري، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر التحرير، وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأنّ "السيسي رحب بالحريري في مصر، مؤكداً دعم مصر الكامل للمسار السياسي للسيد الحريري الذي يهدف لاستعادة الاستقرار في لبنان والتعامل مع التحديات الراهنة، فضلاً عن جهود تشكيل الحكومة، مع أهمية تكاتف مساعي الجميع لتسوية أي خلافات في هذا السياق لإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حالياً، بإعلاء مصلحة لبنان الوطنية، بما يساعد على صون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني".

ومن جانبه؛ أشاد الحريري بـ"جهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصةً على المستوى السياسي والاقتصادي".

وأكد "اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، وتقدير بلاده للدور المصري الحيوي كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل".

وأوضح المتحدث الرسمي أن "اللقاء تناول استعراض المشهد السياسي اللبناني، بالإضافة إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين الشقيقين، وكذلك مناقشة تطورات أبرز الأوضاع الإقليمية".

(ز غ)