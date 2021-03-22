​​​​​​​السيسي: دعم المرأة محور أساس في الخطة الشاملة للتنمية

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحية فخر وتقدير واعتزاز بالمرأة المصرية في يوم الاحتفال السنوي بها.

وقال إن الاحتفال بيوم المرأة المصرية أصبح بمثابة درع سنوي تمنحه الدولة للمرأة المصرية تقديرًا لما تقوم به من جهود يومية للمشاركة في بناء الوطن، وتأكيده أن المرأة كانت ولاتزال الدرع الحامي للوطن.

وأشار السيسي إلى أن احترام المرأة قديم قدم الحضارة المصرية ووصل إلى درجة التقديس، حيث كانت كافة رموز الحكمة والعدالة والقوة في صورة امرأة، وبذلك تكون المرأة المصرية قد سبقت نساء العالم.

وأوضح الرئيس السيسي أنه منذ توليه المسؤولية جعل من دعم المرأة محورًا أساسيًّا في خطة الدولة الشاملة للتنمية وأصبحت نموذجًا يحتذى به في كافة القطاعات والمحافل الدولية.

كما نوّه السيسي إلى تقديمه توجيهات بقيام مجلس النواب باتخاذ اللازم نحو سرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الأطفال من خلال قانون مستقل ينص صراحة على السن القانوني للزواج، وتوجيه البنك المركزي بدراسة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع التمييز ضد المرأة في ما يتعلق بمنح القروض وتسهيل ما يلزم من تدابير مالية تدعم تمكين المرأة اقتصاديًّا، ولاسيما المرأة المعيلة.

وكلّف وزارة النقل باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان أمن وسلامة المرأة في كافة وسائل المواصلات العامة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارتي التضامن الاجتماعي، والزراعة باتخاذ ما يلزم من إجراءات كفيلة بمساندة المرأة في إطار البرامج الإنتاجية والتثقيف المالي التي يتم تنفيذها.

كما قدم توجيهات للمجلس القومي للمرأة بالعمل على تحسين مشاركة المرأة في المراكز القيادية ومجالس إدارات المؤسسات العامة والخاصة.

وشدد السيسي على حرص الدولة المصرية على أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازن للجميع، مؤكدًا أنه لن يوقع على أي قانون يكون غير منصف للمرأة أو ينتقص من حقوقها، خاصة تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية.

(ش ع)