​​​​​​​السيسي يؤكد وقوف بلاده مع اليونان ضد أي استفزازات في المتوسط

وقال السيسي خلال مباحثات مع رئيسة اليونان، كاترينيا ساكسلاروبولو، إن بلاده تقف إلى جانب اليونان ضد أي استفزازات في المتوسط، وأكد أن "توقيع ترسيم الحدود يعكس حجم التفاؤل وقوة العلاقات" بين الجانبين.

ومن جانبها قالت كاترينيا ساكسلاروبولو للسيسي: "سنتحدث معكم عن التصعيد الخطير من جانب تركيا والانتهاكات المستمرة التي تواصلها في المنطقة".

ويُجري الرئيس المصري زيارة رسمية إلى اليونان التي وصلها، أمس الثلاثاء، وتستغرق الزيارة عدة أيام حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.

وصرّح، أمس الثلاثاء، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن "زيارة الرئيس إلى اليونان تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى المستوى الثلاثي مع قبرص، حيث من المنتظر أن تشهد الزيارة عقد مباحثات معمقة للرئيس مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ولقاء مع رئيسة الجمهورية، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني".

وبحسب راضي، "من المنتظر كذلك بحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف".

(س ر)