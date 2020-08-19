​​​​​​​السيسي يطالب الجيش بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان، أن السيسي اجتمع الأربعاء مع قائد الجيش الثاني الميداني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة.

وخلال الاجتماع، وجّه السيسي بـ"الاستمرار في الحفاظ على الكفاءة وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل لعناصر القوات المسلحة لحماية أمن مصر القومي، في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة".

وأشاد الرئيس المصري بـ"القدرة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية في كافة الأفرع والتخصصات ونظم التسليح".

ولا يعد هذا الخطاب هو الأول من نوعه خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث سبق للسيسي التذكير بقوة الجيش المصري في أكثر من مناسبة.

)ي ح)