​​​​​​​السيسي يشدد لـ حفتر وعقيلة صالح على خروج المرتزقة

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، كلاً من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، بأن اللقاء تناول التباحث حول آخر التطورات على الساحة الليبية، في ضوء خصوصية العلاقات المتميزة التي تربط مصر بليبيا وشعبها، والسياسة المصرية الراسخة، باعتبار استقرار ليبيا على المستويين السياسي والأمني، جزءاً من استقرار مصر.

ورحّب الرئيس المصري بالقادة الليبيين، مثمّناً حرصهما الدائم على تحقيق إرادة الشعب الليبي وصون مصالحه الوطنية، وذلك بهدف استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، إلى جانب الحفاظ على سيادة ووحدة الدولة الليبية.

وأكد الرئيس السيسي، مواصلة مصر جهودها للتنسيق مع كافة الليبيين خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية، وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي الهام، برلمانياً ورئاسياً، المنتظر في نهاية العام الجاري. فضلاً عن منع التدخلات الخارجية التي تهدف بالأساس، إلى تنفيذ أجنداتها الخاصة على حساب الشعب الليبي، وكذا إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

(ش ع)