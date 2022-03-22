وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينت في شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، وقال في بيان مقتضب، أن اللقاء تناول التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائي، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية.

وهذه الزيارة الثانية التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى مصر، حيث زارها لأول مرة في إطار منصبه خلال شهر أيلول/ سبتمبر المنصرم.

وكان السيسي قد استقبل بن زايد الثلاثاء، في مطار شرم الشيخ وعقدا قمة ثنائية، شهدت "التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والإمارات"، بحسب بيان منفصل صدر عن المتحدث.

(د ع)