​​​​​​​السيسي يحذّر من حدوث مواجهات بسبب الخلاف حول المياه

وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، دعوته للجانب الإثيوبي بـ "الجنوح إلى التعاون في قضية السد، بدلًا من المواجهة"، محذرًا من الكلفة التي قد تتكبدها المنطقة، في حال حدوث مواجهات بسبب الخلاف حول المياه، وذلك بعد فشل المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.

وقال السيسي: "ننسق بشكل كامل مع الأشقاء في السودان لمواجهة الموقف الإثيوبي فيما يتعلق بسد النهضة"، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تصعيدًا من جانب مصر والسودان على المستويين العربي والإفريقي، "بما يؤكد عدالة الموقفين المصري والسوداني.

وشدد على أن البلدين لن يتركا أي سبيل لتأكيد الحقوق المصرية والسودانية الثابتة، بمقتضى أحكام القانون الدولي والقوانين التي تنظم جريان المياه الدولية.

ونوه السيسي أيضًا في خطابه، إلى أن مصر "لم تغيّر موقفها من قضية سد النهضة منذ بدايتها"، مشيرًا إلى أنه "كرئيس لمصر، يحترم ويقدر رغبة الشعوب في التنمية والتقدم".

كما أكد أنه أعلن هذا الرأي في كلمته أمام البرلمان الإثيوبي عام 2015، منوهًا إلى أن الجانب الإثيوبي "هو من غيّر رأيه حيال هذه القضية".

(د ع)