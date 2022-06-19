​​​​​​​السيسي يعقد قمة ثلاثية مع عاهلي البحرين والأردن في شرم الشيخ

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، بأن الرئيس السيسي استقبل صباح اليوم الملك عبد الله الثاني.

ورافق الملك عبد الله الثاني في زيارته إلى مصر، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وفق وكالة عمون الأردنية.

ومساء أمس السبت، استقبل السيسي في مدينة شرم الشيخ، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعد 3 أيام من مباحثات هاتفية بين الزعيمين تناولت تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

هذا وتأتي قمة شرم الشيخ في إطار حراك دولي متواصل تشهده المنطقة لتنسيق المواقف والجهود بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار قبل قمة جدة.

وسيبدأ الرئيس الأميركي جو بايدن جولة في الشرق الأوسط الشهر المقبل، في الفترة من 13 إلى 16 تموز/ يوليو، تشمل قمة تجمعه بقادة دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الأردن ومصر والعراق في جدة.

(د ع)